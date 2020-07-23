Круизы на «Князе Владимире» в Крым отменены минимум до середины августа

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Российский оператор ООО «Черноморские морские круизы» сообщает, что до середины августа отменяются рейсы лайнера «Князь Владимир» из Краснодарского края России в Крым.

«Три рейса круизного лайнера «Князь Владимир» запланированные на 26 июля, 2 и 9 августа, отменены. По рейсу на 16 августа будет принято решение 5 августа», – говорится в сообщении.

По информации оператора перевозок, рейсы отменены в связи с продлением губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым режима повышенной опасности до 3 августа.

В компании сообщили, что туристам, оплатившим, внесшим предоплату или забронировавшим туры на отмененные рейсы, будут предложены варианты переноса отдыха.

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ФГУП «Росморпорт» в январе 2017 года учредило ООО «Черноморские круизы». Компания является оператором морских круизов на теплоходе «Князь Владимир». Это единственный российский круизный лайнер, который курсирует в сезон навигации из Сочи по Черному морю с заходами в Новороссийск, Ялту и Севастополь.

До этого сообщалось, что в 2020 году судно «Князь Владимир» будет осуществлять заходы не только в порты Крыма, но и непризнанной Абхазии.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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