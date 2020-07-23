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Ноу-хау по-крымски: Феодосия отметит День города онлайн

07:40 четверг, 23 июля 2020
Феодосия
Ноу-хау по-крымски: Феодосия отметит День города онлайн

фото © Новости Крыма

В Феодосии большинство мероприятий в честь Дня города пройдут в онлайн-формате. Тем не менее, запланирован и ряд уличных акций и фестивалей, сообщает пресс-служба администрации Феодосии.

С учетом сложной эпидемиологической ситуации, во избежание распространения коронавирусной инфекции большинство праздничных мероприятий будут проходить 25 июля в онлайн-формате в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, но уже сегодня на сайтах городских библиотек можно ознакомиться с виртуальными выставками и экспозициями.

В субботу Городская библиотека им. Панаса Мирного покажет виртуальную экскурсию «Вечная память», Центральная детская библиотека проведет онлайн-акцию #Любимый город в фотографиях, на страницах Феодосийского городского дома культуры в соцсетях пройдет фотоконкурс «Мисс и Миссис Феодосия», выступит творческий дуэт Светланы Клинушкиной, Павла Плаксина – «Этот город – на сказки богат», а хореографические коллективы ФГДК покажут танцевальный челлендж.

Все уличные мероприятия будут проходить с соблюдением всех рекомендаций по профилактике распространения COVID-19. На площади Ленина будет открыта фотозона «С днем рождения, любимый город — Феодосия!», у галереи им. И.К. Айвазовского с 10:00 до 18:00 пройдет фестиваль ремесленников «Ручная работа» с демонстрацией мастер-классов, а также фестиваль свободного творчества «Лето в городе» — выставка художественных произведений. В 19:00 на площади перед галереей вниманию жителей и гостей города будет представлена театрализованная постановка «Айвазовский — певец моря». Вечером для жителей и гостей города состоится праздничный салют.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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