Власть
Не доверяют: в Москве решили сами контролировать стройки в Крыму
фото © Новости Крыма
Процесс строительства большинства капитальных объектов в Крыму будет находиться на контроле федерального автономного учреждения «РосКапСтрой».
Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на еженедельном совещании по проблемам строительной отрасли региона.
«У нас большинство объектов будет контролировать «РосКапСтрой». Это федеральная структура. Никаких возражений у нас нет, мы только «за». Свежему взгляду на вещи и контрою всегда только рабы будем. Поэтому все нормально», – сказал Аксенов.ФАУ «РосКапСтрой» cоздано приказом Минстроя России от 11 марта 2016 года.
Учреждение осуществляет функции единого заказчика при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет средств федерального бюджета. В число основных видов деятельности организации также входят функции технического заказчика, строительного контроля и оценки квалификации специалистов в сферах строительства и ЖКХ.
«РосКапСтрой» принимал активное участие в реализации ряда проектов с государственным финансированием на территории Крыма, в том числе развитие комплекса международного аэропорта «Симферополь», cтроительство объездной дороги Дубки-Левадки, расширение Сакской ТЭЦ и других.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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