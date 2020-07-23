Общество
На выходных в Крыму ожидается шквал
фото © Новости Крыма
На территории Крымского полуострова в период с 25 по 26 июля объявлено штормовое предупреждение об опасных метеорологических условиях, сообщает региональный гидрометцентр.
«25 и 26 июля на территории Крымского полуострова местами ожидается ветер с порывами 15-20 м/с», - сообщает пресс-служба ведомства.
В связи с возможным ухудшением погодных условий в районе увеличивается риск возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций: обрывы и повреждения ЛЭП, обрушение плохо укрепленных рекламных баннеров и бигбордов.
Жителей и гостей полуострова просят воздержаться от выхода в море, туристических походов в горы и на труднодоступные морские пляжи. При нахождении на улице необходимо держаться в стороне от деревьев, рекламных конструкций и проводов.
В начале недели из-за обильных осадков . На помощь пострадавшим была направленна техника. В тоже время в районе Петровской балки Симферополя ливень уничтожил проезжую часть и подтопил дома.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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На территории Крымского полуострова в период с 25 по 26 июля объявлено штормовое предупреждение об опасных метеорологических условиях, сообщает региональный гидрометцентр.
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