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Общество

На выходных в Крыму ожидается шквал

20:41 четверг, 23 июля 2020
На выходных в Крыму ожидается шквал

фото © Новости Крыма

На территории Крымского полуострова в период с 25 по 26 июля объявлено штормовое предупреждение об опасных метеорологических условиях, сообщает региональный гидрометцентр.

«25 и 26 июля на территории Крымского полуострова местами ожидается ветер с порывами 15-20 м/с», - сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с возможным ухудшением погодных условий в районе увеличивается риск возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций: обрывы и повреждения ЛЭП, обрушение плохо укрепленных рекламных баннеров и бигбордов.

Жителей и гостей полуострова просят воздержаться от выхода в море, туристических походов в горы и на труднодоступные морские пляжи. При нахождении на улице необходимо держаться в стороне от деревьев, рекламных конструкций и проводов.

В начале недели из-за обильных осадков . На помощь пострадавшим была направленна техника. В тоже время в районе Петровской балки Симферополя ливень уничтожил проезжую часть и подтопил дома.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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На выходных в Крыму ожидается шквал

На выходных в Крыму ожидается шквал

На территории Крымского полуострова в период с 25 по 26 июля объявлено штормовое предупреждение об опасных метеорологических условиях, сообщает региональный гидрометцентр.

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