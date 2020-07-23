На Симферопольском вокзале поймали закладчика

Сотрудники Росгвардии поймали мужчину, который делал закладки с наркотиками прямо на рельсах возле железнодорожного вокзала Симферополя.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.

«Военнослужащие Росгвардии во время проверки службы войсковых нарядов на железнодорожном вокзале заметили, как неизвестный гражданин что-то ищет на путях. Увидев войсковой наряд, мужчина попутался убежать, но был задержан росгвардейцами, которые вызвали на место инцидента сотрудников оперативно-следственной группы линейного отдела полиции», - сообщают силовики.

Во время досмотра у гражданина изъяли сигаретную пачку, в которой находились таблетки, а также четыре упаковки таблеток по 200 граммов. Выяснилось, что изъяты препараты – наркотики и предназначались для закладок.

В итоге, задержанный был передан сотрудникам линейного отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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