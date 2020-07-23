Власть
«Музею денег» в Феодосии отказывают в помещении
Музей денег был открыт в 2013 году нумизматом Александром Олещуком. Сегодня в его коллекции 30 000 монет, начиная с VII века до н. э., более 2 000 экземпляров бумажных банкнот и ценные клады.
С 2006 года музей располагался в помещении по улице Куйбышева, дом 12. Договор аренды был заключен между исполнительным комитетом Феодосийского городского совета и общественной организацией «Феодосийский музей древностей».
В 2015 году, к окончанию действия договора, директор музея Александр Олещук обратился к бывшему главе администрации Феодосии Дмитрию Щепеткову. Д.Щепетков сообщил директору, что город готов предоставить музею другое помещение, но через несколько часов был арестован.
У исполняющего обязанности главы города Дмитрия Ачкасова выяснилось, что музею хотели предоставить помещение по улице Земской, дом 3. В июне 2016 года договор аренды на помещение по улице Куйбышева расторгли, а с новым помещением вопрос решать не спешили. Все последующие главы администрации города обещали А.Олещуку помещение на Земской, но так и не выделили.
От нынешнего главы администрации Сергея Бовтуненко в апреле 2019 года директор «Музея денег» с удивлением узнал, что помещение по улице Земской, дом 3 отдают кафе.
Александр Олещук обратился в администрацию Феодосии с просьбой безвозмездно предоставить под фонды музея помещение на улице Куйбышева дом 12, но получил отказ.
На странице в Facebook «Городской портал Феодосии» отказ мотивируют тем, что «Музей денег» имеет организационно-правовую форму частного учреждения, «которая не включена в перечень возможных оснований предоставления в безвозмездное пользование».
В настоящее время, как сообщают на портале, Сергей Бовтуненко дал поручение рассмотреть возможность разработки «дорожной карты» для размещения музея в помещении на улице Куйбышева.
Также администрация сообщает, что окажет музею «исчерпывающую методическую» помощь, если его деятельность приведут в соответствие с российским законодательством.
Заместитель директора Феодосийского музея древностей, депутат горсовета Юрий Кокин прокомментировал сложившуюся ситуацию так:
- Коллекция не входит в состав негосударственной части музейного фонда России, не имеет историко-искусствоведческой экспертизы, нет заключений Пробирочной палаты и т.д. Вся «глобальность» коллекции основана на непроверенных данных.
Есть предложение передать коллекцию городу, оформить ее по закону, и открыть муниципальный музей денег с директором А. Олещуком. (…) К музею есть требования, если они не выполняются - это не музей, а спекуляция.
В тексте использованы материалы: Кафа
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