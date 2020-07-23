Происшествия
Любитель дайвинга попал под гидроцикл у берегов Крыма
фото © Новости Крыма
У берегов Феодосии водитель гидроцикла наехал на дайвера, аквалангист получил травмы.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
Инцидент произошел вечером в среду в бухте Провато у поселка Орджоникидзе.
«Гидроцикл совершил наезд на мужчину, который занимался дайвингом в 50 метрах от берега без опознавательных знаков. Пострадавший доставлен на берег очевидцами, передан сотрудникам скорой медицинской помощи и госпитализирован в Феодосийскую городскую больницу.
По данным МЧС, с начала года произошло 36 происшествий на воде, в которых погибли 26 человек, спасено 30 граждан.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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