Любитель дайвинга попал под гидроцикл у берегов Крыма

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У берегов Феодосии водитель гидроцикла наехал на дайвера, аквалангист получил травмы.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

Инцидент произошел вечером в среду в бухте Провато у поселка Орджоникидзе.

«Гидроцикл совершил наезд на мужчину, который занимался дайвингом в 50 метрах от берега без опознавательных знаков. Пострадавший доставлен на берег очевидцами, передан сотрудникам скорой медицинской помощи и госпитализирован в Феодосийскую городскую больницу.

По данным МЧС, с начала года произошло 36 происшествий на воде, в которых погибли 26 человек, спасено 30 граждан.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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