Крымские пальмы оказались под угрозой исчезновения

фото © пресс-служба Никитского ботанического сада

Жители Большой Ялты просят власти Крыма помочь спасти пальмы. Крымчане настаивают, что это проблема не муниципального, а регионального масштаба, ведь пальмы — украшение Южного берега Крыма.

Не первый год на ЮБК пытаются побороть пальмового мотылька и пальмового долгоносика — пожирателей пальм. Их несколько лет назад завезли на полуостров из-за границы с другими растениями, но им очень понравились крымские пальмы.

В этом году вредители продолжили уничтожать пальмы в Алупке. Как сообщили жители этого южнобережного поселка, в Воронцовском парке из-за их «деятельности» пришлось снести полсотни больших деревьев с пальмовой аллеи. Но вместо того, чтобы сразу их сжечь, предотвратив таким образом распространение вредителей, их оставили лежать на лужайке.

В Минэкологии Крыма по этому факту активистам ответили, что пальмы сожжены. В доказательство своей правоты активисты опубликовали видео в группе «Соцзапрос» в Facebook, на котором видно, что «воз и ныне там».

После этого в Минэкологии заявили, что вопросом сохранения пальм на территории Ялты занимается администрация города, посетовали крымчане. Также в ведомстве сообщили, что снос деревьев и их утилизация проводилась с согласия регионального ведомства.

«Снос 47 китайских веерных пальм произведен на основании разрешения, выданного министерством для удаления аварийных деревьев на основании акта осмотра. Сжигание деревьев произведено в соответствии с противопожарными нормами для недопущения распространения пальмовых вредителей (пальмового мотылька и пальмового долгоносика) на произрастающие на территории парка китайские веерные пальмы», — сообщили в министерстве.

Жителей Алупки отписки не устраивают, они настаивают на спасении деревьев.

«Не совсем понятно, почему министерство, призванное охранять природу нашего прекрасного полуострова, просто «указывает пальцем» на администрацию Ялты. Мы не можем просто пройти мимо. Направляем запросы в Минэкологии, в администрацию Ялты и лично Сергею Аксенову», — написали активные граждане.

В Минэкологии подтвердили, что обязанность по сохранению деревьев возложена на администрацию Ялты.

«Информацию по выявленному факту свала снесенных деревьев в Воронцовском парке мы уточним», — пообещали там.

Администрация Ялты ситуацию никак не прокомментировала.

В тексте использованы материалы: Форпост

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