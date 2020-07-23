Крымчанина будут судить за прописку таджиков

Житель Симферопольского района попал под уголовное преследование за фиктивную постановку на учет жителей Таджикистана.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Местный житель, находясь в отделе по вопросам миграции ОМВД России по Симферопольскому району, не имея намерений фактически предоставить жилое помещение для пребывания иностранным гражданам, подал документы, послужившие основанием для фиктивной постановки на учет в принадлежащем ему домовладении пяти граждан Республики Таджикистан», – говорится в сообщении.

Данный факт был установлен в ходе прокурорской проверки. Прокурор Симферопольского района направил материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

По результатам рассмотрения обращения отдел МВД по Симферопольскому району возбудил уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). Мужчине грозит наказание в виде крупного штрафа или лишения свободы на срок до трех лет.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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