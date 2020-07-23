Крым может лишиться дельфинов навсегда

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О том, как живется черноморским дельфинам рассказала руководитель Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих (ЦИСРММ) «Безмятежное Море» Анастасия Коростелева.

«Черноморские дельфины (азовки, белобочки и афалины — ред.) остаются очень малоизученными, несмотря на то, что все три вида являются краснокнижными и нуждаются в защите. До сих пор никто не имеет четкого представления об изменениях в численности популяции, миграциях, социальной жизни, поведении, состоянии здоровья и патологиях, которые могут быть результатом любых изменений в их среде обитания», — рассказала Коростелева.

По ее словам, активную деятельность по изучению и спасению дельфинов в Крыму Центр начал 3,5 года назад.

«Чем больше расширяется и развивается наша система регистрации и мониторинга, тем больше с каждым годом «тяжелеет» наша статистика. К примеру, с апреля 2017 года мы зафиксировали уже 998 случаев обнаружения на крымском побережье мертвых дельфинов. Еще 46 морских млекопитающих выбрасывались живыми. За полгода с начала 2019 года было найдено 338 животных, включая живых. Если сравнивать с зарубежными данными, а в Европе и США различные организации регистрируют в среднем по 3-4 «живых» выброса в год и около 200 — мертвых, то масштаб просто колоссальный», — отметила глава природоохранной организации.

Основными причинами смерти, как рассказала Коростелева, являются болезни, включая те, которые развиваются из-за загрязнения моря, и гибель в рыболовецких сетях.«Наиболее часто у погибших больных дельфинов мы наблюдаем пневмонии различного происхождения, заболевания сердечно-сосудистой системы, почек и печени, гастриты, поражения гельминтами. Обычно выбросы тяжелобольных животных фиксируются преимущественно весной и летом. В основном, это молодые животные. Детенышей и подростков с тяжелыми заболеваниями мы находим чаще, чем взрослых особей, и особенно это касается детенышей азовок. Вероятно, это может быть связано с ранней потерей кормящей матери. Азовки чаще других дельфинов становятся жертвами сетей.

А также развитием вторичного иммунодефицита и «попаданием» под сезонные вспышки инфекционных заболеваний, которые чаще всего отмечаются как раз весной и летом с потеплением воды и усилением стресс-факторов (человеческая деятельность — загрязнения, шум, общая антропогенная нагрузка)», — сообщила руководитель «Безмятежного моря».

Однако, по ее словам, в общей пессимистичной картине есть и положительные сдвиги.

«С каждым годом неравнодушных людей, понимающих суть проблемы и приобщающихся к помощи дельфинам, становится больше. К примеру, если первое время люди не интересовались проблемой в целом или не знали, как вести себя с выбросившимся на берег дельфином, то теперь мы все чаще принимаем звонки от жителей или отдыхающих, которые сразу же говорят: «Я подробно изучил вашу информацию и знаю, что больного дельфина нельзя выталкивать обратно в море. Подскажите, как я могу помочь ему до вашего приезда». Конечно, работы в сторону повышения сознательности и ответственности людей еще очень и очень много, но первые шаги сделаны», — подчеркнула Коростелева.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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