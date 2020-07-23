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Кремль озвучивает все больше претензий в адрес Аксенова
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Похоже, что дела с этим в РК обстоят не так благополучно, как хотелось бы, – глава республики Сергей Аксенов впервые за 6 лет поехал сам проверять стройки.
В кулуарах правительства РК отмечают, что тучи над Аксеновым продолжают сгущаться. Так, полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов неоднократно обращал внимание главы РК на критическую ситуацию в Симферополе, Ялте и Евпатории, а также на профессионализм управляющих этими городами чиновников.
«Кадровый бардак и пустая скамейка запасных губернатора Аксенова ведут к заполнению кресел глав городов и районов материковыми», – отмечает telegram-канал «Крымская П».
Инсайдеры отмечают, что озвучивались вопросы и по Керчи, а после ее посещения президентом претензий стало еще больше.
Кстати, многие обратили внимание, что глава Крыма Сергей Аксенов не принимал участия в церемонии закладки военных кораблей на заводе «Залив».
«В онлайне с ВВП на первом плане были архангельский Цыбульский и питерский Беглов. Аксенова не поставили даже фоном к президенту, когда тот общался через видеоконференцию с судостроительными верфями и лично с рабочими керченского завода «Залив», – пишет «Крымский канал».
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