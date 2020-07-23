Глава ялтинского муниципального контроля, объявивший войну музыкантам, покидает свой пост

фото © Новости Крыма

В Ялте написал заявление на увольнение начальник департамента муниципального контроля Артем Товстиади, продержавшийся в этой должности чуть более 3 месяцев.

Товстиади – выходец из Ставропольского края работал в правоохранительных структурах. На пост руководителя департамента муниципального контроля был назначен в середине апреля. И, первым делом, взялся за уличных музыкантов: сначала в общественную плоскость вышел скандал с севастопольской группой «Курага», у которой было разрешение на выступление от городского управления культуры, а потом разгорелся конфликт с известным ялтинским трубачом Виктором Малиновским, у которого тоже есть все необходимые документы для выступления на набережной.

«И дело не в Малиновском, а в том, что муниципальный контроль в лице руководителя вышел на набережную, но поразительным образом не замечает реальное беззаконие в виде нелегальной торговли в городе, – комментировал ситуацию «Крымский рупор». – Даже в 50 метрах от здания администрации торгуют прямо на улице сигаретами без акциза».

А произошла история с рынком на территории бывшего пивзавода: договор на аренду участка никто не заключал, но чиновники умудрились не заметить торговый «пятачок» площадью более 18 тысяч квадратных метров.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Развожаев официально стал кандидатом в губернаторы Севастополя. В Севастопольской городской избирательной комиссии прошло заседание, на котором был зарегистрирован четвертый кандидат в губернаторы.

Госдума приравняла отчуждение территории РФ к экстремизму. Госдума приняла в третьем чтении поправки в федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности», направленные на реализацию новых положений Конституции РФ о защите суверенитета и территориальной целостности страны.

Аксенов раскритиковал Службу госстройнадзора и сменил ее руководителя. Глава Крыма Сергей Аксенов подверг критике работу Службы государственного строительного надзора республики за большое количество отказов при выдаче разрешений.

Синоптики объяснили, почему у западного берега Крыма похолодала вода. В минувшие выходные дни температура воды в Черном море на западном побережье Крыма составила 18-20 градусов.