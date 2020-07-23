Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе за сутки никто не заболел коронавирусом ● В Крыму почти три десятка новых заражений коронавирусом ● Эксперт уверен, что пандемия коронавируса не закончится до конца года ● Иностранцам разрешили сдавать тест на COVID после приезда в Крым ● Один случай заражения COVID-19 подтвержден в Севастополе за сутки
Еще 35 человек вылечились от коронавируса в Крыму
За весь период выписано с выздоровлением 792 пациента.
Соответствующая статистическая информация размещена на сайте Министерства здравоохранения РК.
По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 2097 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 1505 человек, в стационарах находятся 446 человек, изолировано в обсерваторы – 146 человек.
Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 1038 положительных на Covid-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 214 человек, выписано с выздоровлением — 792.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе за сутки никто не заболел коронавирусом. В Севастополе за прошедшие сутки не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания COVID-19.
В Крыму почти три десятка новых заражений коронавирусом. За 22 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 26 случаев коронавирусной инфекции.
Эксперт уверен, что пандемия коронавируса не закончится до конца года. Такое мнение озвучил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».
Иностранцам разрешили сдавать тест на COVID после приезда в Крым. Россияне, а также лица без гражданства и иностранцы, прибывшие в Крым из-за границы без справки об отсутствии COVID-19, будут обязаны пройти обследование на территории полуострова в течение трех дней.
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В Севастополе за сутки никто не заболел коронавирусом
В Севастополе за прошедшие сутки не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания COVID-19.
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