Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Иностранцам разрешили сдавать тест на COVID после приезда в Крым ● Один случай заражения COVID-19 подтвержден в Севастополе за сутки ● В Крыму число больных коронавирусом превысило тысячу ● Улучшений пока нет: в Крыму еще 18 новых заражений коронавирусом ● Длительность смен в «Артеке» уменьшена до двух недель
Эксперт уверен, что пандемия коронавируса не закончится до конца года
фото © pixabay.com
Такое мнение озвучил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».
«Если было 400 тыс. случаев заболевания в мире за два дня, и при этом ВОЗ говорит, что мы еще не достигли пика, то плато в масштабе пандемии у нас еще впереди. Люди летают на самолетах, глобализация, поэтому реально до Нового года точно ничего не закончится», - сказал он.
При этом Малеев отметил, что будут сезонные всплески болезни, такие уже сейчас наблюдаются в Испании и Израиле. Выльются ли они в новую волну пандемии коронавируса, сказать пока сложно, считает эксперт. Например, в России каждый день выявляют свыше шести тысяч заболевших, и эта цифра не может резко пойти на спад или вырасти в несколько раз за один день. «Это поэтапный и постепенный процесс, а не одномоментный», - добавил он.
Если вакцина от коронавируса появится даже этой осенью, она не сможет полностью обезопасить людей от COVID-19.
«Ее же еще наработать нужно, нельзя сделать 100–300 доз вакцины и успокоиться. Счет идет на миллионы доз, а на это нужно время. Но, повторюсь, у нас еще первая волна не закончилась, а впереди осень и похолодание», - подытожил академик.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Один случай заражения COVID-19 подтвержден в Севастополе за сутки. Один случай заражения коронавирусом подтвержден в Севастополе за сутки.
В Крыму число больных коронавирусом превысило тысячу. Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Крыму у 18 человек за истекшие сутки.
Улучшений пока нет: в Крыму еще 18 новых заражений коронавирусом. За 21 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 18 случаев коронавирусной инфекции.
Эксперт уверен, что пандемия коронавируса не закончится до конца года
Такое мнение озвучил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».
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