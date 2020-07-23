Эксперт уверен, что пандемия коронавируса не закончится до конца года

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Такое мнение озвучил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».

«Если было 400 тыс. случаев заболевания в мире за два дня, и при этом ВОЗ говорит, что мы еще не достигли пика, то плато в масштабе пандемии у нас еще впереди. Люди летают на самолетах, глобализация, поэтому реально до Нового года точно ничего не закончится», - сказал он.

При этом Малеев отметил, что будут сезонные всплески болезни, такие уже сейчас наблюдаются в Испании и Израиле. Выльются ли они в новую волну пандемии коронавируса, сказать пока сложно, считает эксперт. Например, в России каждый день выявляют свыше шести тысяч заболевших, и эта цифра не может резко пойти на спад или вырасти в несколько раз за один день. «Это поэтапный и постепенный процесс, а не одномоментный», - добавил он.

Если вакцина от коронавируса появится даже этой осенью, она не сможет полностью обезопасить людей от COVID-19.

«Ее же еще наработать нужно, нельзя сделать 100–300 доз вакцины и успокоиться. Счет идет на миллионы доз, а на это нужно время. Но, повторюсь, у нас еще первая волна не закончилась, а впереди осень и похолодание», - подытожил академик.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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