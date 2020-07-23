«Без спасателей и санобработки»: власти Крыма промониторили пляжи

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В Министерстве курортов и туризма Крыма сообщили о результатах очередного мониторинга, который они провели на пляжах полуострова, и выявленных нарушениях.

В числе главных – отсутствие матросов-спасателей, санитарной обработки, а также дезинфекторов на точках общепита на пляжах и информационных щитов при входе.

«Есть замечания по пляжам в Феодосии, в Судаке, к сожалению, снова появились фотографы с животными. Есть проблемные пляжи в Сакском районе, в том числе МУП «Водолей». Есть замечания по пляжам Ялты и Алушты. В некоторых случаях приходится привлекать пользователей пляжей к административной ответственности», – сказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

По данным ведомства, в течение 10 дней были обследованы пляжи Евпатории, Сак, Судака, Нового Света и Ялты. Здесь также отметили, что мониторинг будет продолжаться до конца сезона по всем пляжам Крыма в ежедневном режиме.

Ранее Волченко утверждал, что за первые десять дней июля на полуостров прибыло 400 тысяч туристов.

С 15 июня на территории полуострова снят режим самоизоляции для всех категорий граждан. Вместе с этим также отменяется обязательная обсервация для туристов из России.​

Сообщалось, что в Крыму намерены открыть для туристов в этом сезоне более 400 пляжей, которые, как уверяют, будут работать с соблюдением всех противоэпидемических мер в условиях пандемии коронавируса.​

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Российским туристам пообещали вернуть деньги за отдых в Крыму. До 15 тысяч рублей смогут вернуть туристы, которые выбрали для отдыха российские регионы.

На севастопольском пляже нелегально продают места под солнцем. В Севастополе на пляже парка Победы неизвестные любители легкой наживы решили «срубить» денег с отдыхающих. Предприимчивые коммерсанты требовали плату не только за пользование шезлонгами, но и просто за место под навесом.

Элитный отдых в Крыму стал еще дороже. На курортах фиксируют повышение цен на отдых в пятизвездочных отелях, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в эфире телеканала РБК.

Желаемое за действительное: эксперты развенчали миф о нехватке мест в отелях Крыма. Власти Крыма сильно преувеличивают, заявляя, что на Южном берегу Крыма практически не осталось мест в отелях и гостиницах. Аналогичная ситуация отмечается и в Сочи.