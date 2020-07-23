Курортный сезон
Развитие сюжета: Загрузка объектов размещения в Евпатории составила менее 50 процентов ● Музыка орет всю ночь: в Крыму в очередной раз обострилась проблема ночного шума ● Власти Ялты неожиданно запретили купаться в фонтанах ● На севастопольском пляже нелегально продают места под солнцем ● Элитный отдых в Крыму стал еще дороже
«Без спасателей и санобработки»: власти Крыма промониторили пляжи
фото © Крым.реалии
В Министерстве курортов и туризма Крыма сообщили о результатах очередного мониторинга, который они провели на пляжах полуострова, и выявленных нарушениях.
В числе главных – отсутствие матросов-спасателей, санитарной обработки, а также дезинфекторов на точках общепита на пляжах и информационных щитов при входе.
«Есть замечания по пляжам в Феодосии, в Судаке, к сожалению, снова появились фотографы с животными. Есть проблемные пляжи в Сакском районе, в том числе МУП «Водолей». Есть замечания по пляжам Ялты и Алушты. В некоторых случаях приходится привлекать пользователей пляжей к административной ответственности», – сказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
По данным ведомства, в течение 10 дней были обследованы пляжи Евпатории, Сак, Судака, Нового Света и Ялты. Здесь также отметили, что мониторинг будет продолжаться до конца сезона по всем пляжам Крыма в ежедневном режиме.
Ранее Волченко утверждал, что за первые десять дней июля на полуостров прибыло 400 тысяч туристов.
С 15 июня на территории полуострова снят режим самоизоляции для всех категорий граждан. Вместе с этим также отменяется обязательная обсервация для туристов из России.
Сообщалось, что в Крыму намерены открыть для туристов в этом сезоне более 400 пляжей, которые, как уверяют, будут работать с соблюдением всех противоэпидемических мер в условиях пандемии коронавируса.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
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