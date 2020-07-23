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Аксенов рассказал об «уникальном для Крыма» проекте в сфере энергетики
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В Крыму реализуется уникальный проект «Цифровой РЭС – Крымэнерего», который существенно повысит надежность и качество электроснабжения жителей полуострова.
Готовность к запуску объекта в четверг проверил глава РК Сергей Аксенов.
По его словам, в рамках проекта создана действующая технологическая модель электросетей, позволяющая с помощью «умных» аппаратов автоматически выявлять все повреждения на сетях. Также в рамках проекта создана система управления процессом ликвидации аварий с применением элементов искусственного интеллекта.
Аксенов отметил, что данные технологические решения позволят в пять-семь раз повысить надежность электроснабжения и увеличить резервы по доступности для подключения новых мощностей.
«Проект имеет важное социально-экономическое значение как для региона, так и для страны в целом. Электросетевая инфраструктура Республики Крым за счет внедрения цифровых технологий имеет все предпосылки провести модернизацию критически важной и изношенной инфраструктуры, а также обеспечить принципиально более высокие показатели надежности и качества электроснабжения потребителей без увеличения тарифов», – написал глава республики в Facebook.
Аксенов уточнил, что данный этап проекта реализуется за счет частных средств.
«В случае если все расчетные эффекты будут достигнуты – данная программа будет реализована на территории наиболее проблемных в плане электроснабжения крымских регионов: Евпатории, Ялты, Алушты и Симферопольского района, а позже и на территории всей Республики Крым», – заключил он.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Аксенов рассказал об «уникальном для Крыма» проекте в сфере энергетики
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