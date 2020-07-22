Происшествия
Житель Севастополя напал на чиновника
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Ленинский районный суд Севастополя оштрафовал местного жителя на 50 тысяч рублей за нападение на сотрудника управления потребительского рынка и лицензирования города.
«Установлено, что злоумышленник осуществлял незаконную торговлю на проспекте Генерала Острякова в Севастополе. В апреле 2020 года в ходе демонтажа незаконного торгового объекта, в котором мужчина вел свою деятельность, он вступил в конфликт с представителем власти – главным специалистом главного управления потребительского рынка и лицензирования города – и причинил ему телесные повреждения», – сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.
Отмечается, что приговор вступил в силу.
Обвиняемый или его адвокаты публично не комментировали решение суда.
Ранее Центральный районный суд Симферополя признал виновной местную жительницу в применении насилия в отношении полицейского и приговорил ее к году лишения свободы с испытательным сроком в один год.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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