Застрял на скале: турист убедился в неприступности Судакской крепости

Любителя экстрима из Краснодара пришлось снимать спасателям с отвесной скалы под Генуэзской крепостью в Судаке.

Спасенный мужчина не пострадал, сообщили на официальной странице в Facebook музея-заповедника «Судакская крепость».

Турист решил пойти наперекор здравому смыслу и толпе посетителей. Он полез фотографироваться на крепость со стороны моря. Карабкаясь по практически отвесной скале и цепляясь за пучки травы, мужчина чудом добрался до угла крепостной башни и понял, что дальше идти некуда. Спуститься самостоятельно тоже не смог.

«О неприступности крепостных стен и башен со стороны моря знали даже неприятели древней Солдайи, но наш современник этого не учел. Когда испуганный любитель экстрима понял, что обратной дороги нет, да и вперед продвигаться самому невозможно, обратился с воплем о помощи благодаря мобильной связи», - отметили в музее-заповеднике.

На зов оперативно прибыла дежурная группа Судакского отряда «КРЫМ-СПАС». Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым, мужчину пришлось извлекать из каменной ловушки с помощью альпинистского снаряжения. Спасенный в медицинской помощи не нуждался.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе пьяный избил не понравившегося ему прохожего. В Симферополе полицейские задержали нетрезвого мужчину, беспричинно ударившего прохожего на улице.

В Феодосии столкнулись две иномарки, пострадали дети. В 07.02 в службу спасения поступило сообщение о том, что на Керченском шоссе г. Феодосия произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Девушка-водитель сбила двух пешеходов в Симферополе, сдавая назад. Девушка, сдавая назад на автомобиле, сбила двух стоящих пешеходов в Симферополе.

Пятеро севастопольцев попали в пиратский плен у берегов Африки. Среди людей, взятых в заложники 17 июля 2020-го при нападении пиратов на судно «Curacao Trader» в 210 милях от побережья Бенина, есть пятеро севастопольцев.