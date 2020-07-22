Происшествия
Застрял на скале: турист убедился в неприступности Судакской крепости
Любителя экстрима из Краснодара пришлось снимать спасателям с отвесной скалы под Генуэзской крепостью в Судаке.
Спасенный мужчина не пострадал, сообщили на официальной странице в Facebook музея-заповедника «Судакская крепость».
Турист решил пойти наперекор здравому смыслу и толпе посетителей. Он полез фотографироваться на крепость со стороны моря. Карабкаясь по практически отвесной скале и цепляясь за пучки травы, мужчина чудом добрался до угла крепостной башни и понял, что дальше идти некуда. Спуститься самостоятельно тоже не смог.
«О неприступности крепостных стен и башен со стороны моря знали даже неприятели древней Солдайи, но наш современник этого не учел. Когда испуганный любитель экстрима понял, что обратной дороги нет, да и вперед продвигаться самому невозможно, обратился с воплем о помощи благодаря мобильной связи», - отметили в музее-заповеднике.
На зов оперативно прибыла дежурная группа Судакского отряда «КРЫМ-СПАС». Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым, мужчину пришлось извлекать из каменной ловушки с помощью альпинистского снаряжения. Спасенный в медицинской помощи не нуждался.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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