Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.3
воздух +28
море +24

Происшествия

Застрял на скале: турист убедился в неприступности Судакской крепости

14:25 среда, 22 июля 2020
Судак

Любителя экстрима из Краснодара пришлось снимать спасателям с отвесной скалы под Генуэзской крепостью в Судаке.

Спасенный мужчина не пострадал, сообщили на официальной странице в Facebook музея-заповедника «Судакская крепость».

Турист решил пойти наперекор здравому смыслу и толпе посетителей. Он полез фотографироваться на крепость со стороны моря. Карабкаясь по практически отвесной скале и цепляясь за пучки травы, мужчина чудом добрался до угла крепостной башни и понял, что дальше идти некуда. Спуститься самостоятельно тоже не смог.

«О неприступности крепостных стен и башен со стороны моря знали даже неприятели древней Солдайи, но наш современник этого не учел.  Когда испуганный любитель экстрима понял, что обратной дороги нет, да и вперед продвигаться самому невозможно, обратился с воплем о помощи благодаря мобильной связи», - отметили в музее-заповеднике.

На зов оперативно прибыла дежурная группа Судакского отряда «КРЫМ-СПАС». Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым, мужчину пришлось извлекать из каменной ловушки с помощью альпинистского снаряжения. Спасенный в медицинской помощи не нуждался.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе пьяный избил не понравившегося ему прохожего. В Симферополе полицейские задержали нетрезвого мужчину, беспричинно ударившего прохожего на улице.

В Феодосии столкнулись две иномарки, пострадали дети. В 07.02 в службу спасения поступило сообщение о том, что на Керченском шоссе г. Феодосия произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Девушка-водитель сбила двух пешеходов в Симферополе, сдавая назад. Девушка, сдавая назад на автомобиле, сбила двух стоящих пешеходов в Симферополе.

Пятеро севастопольцев попали в пиратский плен у берегов Африки. Среди людей, взятых в заложники 17 июля 2020-го при нападении пиратов на судно «Curacao Trader» в 210 милях от побережья Бенина, есть пятеро севастопольцев.

Бизнес
СМИ: в Крыму продают поддельную украинскую минеральную воду

СМИ: в Крыму продают поддельную украинскую минеральную воду

В Крыму продают фальсифицированные украинские минеральные воды торговых марок «Моршинская» и «Поляна Квасова».

Власть
Крымчан начали штрафовать за украинские паспорта

Крымчан начали штрафовать за украинские паспорта

При въезде в Крым через админграницу с Херсонской областью сотрудники погранслужбы ФСБ требуют от крымчан предъявлять российский паспорт. Тем, у кого он отсутствует, выносят постановление об административном наказании.

Коронавирус в Крыму
Один случай заражения COVID-19 подтвержден в Севастополе за сутки

Один случай заражения COVID-19 подтвержден в Севастополе за сутки

Один случай заражения коронавирусом подтвержден в Севастополе за сутки.

Коронавирус в Крыму
В Крыму число больных коронавирусом превысило тысячу

В Крыму число больных коронавирусом превысило тысячу

Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Крыму у 18 человек за истекшие сутки.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации