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Вопреки воли Аксенова: эксперты считают, что бензин в Крыму станет еще дороже

22:00 среда, 22 июля 2020
Вопреки воли Аксенова: эксперты считают, что бензин в Крыму станет еще дороже

фото © Новости Крыма

Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов не исключает незначительного роста цен на топливо в Крыму в ближайшей перспективе.

«Прогнозировать сложно, но не думаю, что в Крыму будет допущен какой-то рекордный рост (цен). Очевидно, что этот рост уже произошел, и, на мой взгляд, стоимость (топлива) будет выше уровня инфляции. Пока экономика региональных операторов не восстановится хотя бы на каком-то околонулевом уровне, предприятия будут вынуждены продолжать повышать цены», – сказал Баженов.

Аналитик отметил, что на стоимость ГСМ в Крыму влияют как общие, так и сугубо региональные факторы. В числе первых – рекордный рост оптовых биржевых и мелкооптовых цен.

«Сейчас правительство предприняло определенные меры, но они позволили лишь прекратить рост. По сути цены вышли на плато, и сейчас говорить о том, что они существенно снизятся, не приходится. А цены зафиксировались на достаточно высоком уровне, потому что в целом по стране у нас оптовые цены практически сравнялись с розничными, как это было в 2018 году, а местами и перешагнули их. То есть имеются объективные экономические условия для роста розничных цен», – пояснил президент НТС.

К специфическим региональным факторам ценообразования на топливо в Крыму Баженов отнес отсутствие на полуострове крупных игроков рынка.

«Как происходит в России? Рост розничных цен искусственно сдерживают нефтяные компании, потому что вертикальные структуры имеют возможность финансировать убытки в рознице за счет доходов других звеньев производственной сети. У операторов Крыма такой возможности нет, это надо понимать. А продавать дешевле или по той же цене, по которой ты покупаешь, физически невозможно, иначе Крым останется вообще без заправок», – уточнил эксперт.

Еще один фактор – сложная логистика доставки нефтепродуктов на полуостров.«В целом доступ оптовых объемов топлива в Крым достаточно затруднен. Конечно, это является еще оной причиной роста оптовых цен. Как следствие, оптовые цены влияют на розницу», – пояснил Баженов.

По мнению президента НТС, у региональных топливных операторов нет другого выхода, кроме как повышать розничные цены.

«У нас в стране розничная цена (на топливо) – это фактор пристального внимания регуляторов. По сути, розничные цены внутри России регулируются, хоть и не формально, потому что в случае, если идет рост выше инфляции – подключается ФАС. Сначала предостережение, которое не имеет каких-то серьезных юридических санкций, потом – предупреждение, и очень вероятны серьезные штрафы и глобальные последствия. И сейчас происходит борьба между экономической реальностью и желанием наших регуляторов как-то удержать ситуацию», – подчеркнул эксперт.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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