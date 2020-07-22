Водопровод Севастополя изношен, половина воды идет в песок

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Водоснабжение Севастополя будет одной из основных задач, которые нужно решать для комфортной жизни в городе.

По ситуации на 2020 год есть проблемы с техническим состоянием сетей, а также с источниками воды. Об этом говорится в сюжете Антона Пархоменко, вышедшем на телеканале «Первый севастопольский».

В постановлении правительства Севастополя № 355-ПП от 17.07.2020 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения города Севастополя на период до 2021 года с учетом перспективы до 2035 года» сообщается, в частности, следующее:

Основным источником воды для города-героя остается Чернореченское водохранилище с объемом в 64,2 млн кубометров, обеспечивающее 75% потребителей. Всего в системе водоснабжения Севастополя задействованы один поверхностный источник и 13 подземных водозаборов, в том числе один дополнительный подземный источник – Вилинский водозабор.

Основной объем потребления воды приходится на Южную сторону Севастополя, Инкерман и Балаклаву – это 80% всей воды, Северная потребляет 10%, остальное уходит в сельскую зону.

Примечательно, что 7,9% населения Севастополя не имеют доступа к централизованному водоснабжению – как правило, это относится к сельской зоне, но отдельные дома в городской черте также входят в этот перечень.

Около 60% запасов подземных вод нуждаются в утверждении или переутверждении. 27% воды из подземных источников имеет превышение жесткости над нормами СанПиН 2.1.4.1074-01, превышение по общему солесодержанию имеют 24% источников.

Кроме того, доступная Севастополю вода оказывается дорогой в производстве – на ее конечную стоимость влияет рельеф, подразумевающий большую мощность насосов, а также значительные расстояния от источников до потребителей.

Расход энергии на доставку кубометра воды в Севастополе составляет один киловатт-час – это примерно вдвое больше, чем в Санкт-Петербурге, говорится в сюжете «Первого севастопольского».

Общая длина водопроводов Севастополя составляет 1158 километров – из них порядка 60% исчерпали сроки эксплуатации, потери в результате аварий, утечек и незаконного забора воды составляют до 50% объема всей поступающей воды.

В данный момент компания АО «ДАР/ВОДГЕО» проводит технический аудит сетей водоснабжения Севастополя для разработки плана действий, который должен быть готов уже в этом году.

При норме потребления 160 литров на человека в сутки по состоянию на 2017 год город израсходовал почти 28 млн кубометров воды, говорится в сюжете. По прогнозам, к 2035 году потребление воды в Севастополе составит более 47 миллионов кубометров, что говорит о явном дефиците водоснабжающих мощностей.

«Тема водоснабжения Севастополя в ближайшем времени наверняка будет определяющей в отношении жителей к власти, а потому – чрезвычайно важной», – резюмирует Антон Пархоменко.

Напомним, месяц назад врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в качестве одной из возможных мер реакции называл план по ограничению потребления воды в Севастополе.

Кроме того, избежать полного опустошения резервов в ближайшее время, по мнению Развожаева, могло бы позволить использование в качестве водохранилища озера на горе Гасфорта.

В тексте использованы материалы: Форпост

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