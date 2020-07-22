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Власти Ялты неожиданно запретили купаться в фонтанах

19:38 среда, 22 июля 2020
Ялта
Власти Ялты неожиданно запретили купаться в фонтанах

фото © Крым.реалии

Фонтаны в Ялте исполняют декоративную функцию, они не предназначены для купания.

Об этом говорится в сообщении администрации города.

При этом жители и гости города нарушают запрет, отметил заместитель директора МБУ «Зеленстрой» Юрий Якименко.

«Вода в фонтанах циркулирует в закрытом пространстве, не являясь проточной, она обрабатывается специальными средствами для предотвращения цветения и в целом не предназначена для купания», – подчеркнул Якименко и предупредил, что в фонтанах высок риск травматизма из-за скользкого дна и бортов.

Он также напомнил, что возле всех фонтанных комплексов установлены таблички с информацией о запрете купания.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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