В Симферополе за родами можно будет наблюдать через интернет

фото © gorod-plus.tv

В Симферополе будут устраивать партнерские роды по видеосвязи.

Об этом заявил главврач симферопольского роддома №2 Илья Глазков.

Глазков напомнил, что из-за пандемии коронавируса отцам (или другим родственникам) запретили присутствовать в родильном зале, а роженицы хотят партнерские роды. Роддом за последнее время уже получил порядка 50 соответствующих обращений от будущих мам.

— Когда партнерские роды есть – это здорово. Мы заключаем на этой неделе контракт, у нас будут роды в режиме онлайн. Девчонки говорят: «Ну, он же мне не поможет, спинку не потрет, стаканчик не поднесет». Но зато ты будешь его видеть! – отметил Илья Глазков.

По его словам, чтобы организовать роды в режиме онлайн, в родильном зале установят монитор, который сможет видеть роженица. Одновременно можно вывести в эфир до 4 ее родственников, пишет Крым24.

Так как заранее не известно, когда начнутся схватки, в случае, если женщина захочет такие дистанционные партнерские роды, накануне большого события будет организовано круглосуточное дежурство оператора, устанавливающего соединение. Ему заранее передадут контактные телефоны мужа или других родственников, с которыми нужно связаться, когда роженицу повезут в зал.

— Здесь вопрос был закрытой системы, чтоб никто не взломал. Мы нашли компанию, которая обеспечит закрытый канал, – отметил главврач роддома.

Он добавил, что если обычные партнерские роды – услуга совершенно бесплатная, то роды в режиме онлайн будут платными, так как задействована сторонняя компания-оператор. Сумму пока не называют.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму число больных коронавирусом превысило тысячу. Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Крыму у 18 человек за истекшие сутки.

Улучшений пока нет: в Крыму еще 18 новых заражений коронавирусом. За 21 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 18 случаев коронавирусной инфекции.

В Крыму мужчину спасли от ампутации ноги. В Крыму хирурги клинического многопрофильного центра Святителя Луки за 2,5 часа операции спасли пациенту ногу, которую могли бы ампутировать.

Ученый рассказал о способе «в считанные секунды» уничтожить коронавирус. Ультрафиолетовые лучи способны быстро и эффективно уничтожить коронавирус SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19. К такому выводу пришла группа итальянских ученых под руководством профессора Миланского государственного университета, иммунолога Марио Клеричи.