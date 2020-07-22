Власть
В Симферополе за родами можно будет наблюдать через интернет
фото © gorod-plus.tv
В Симферополе будут устраивать партнерские роды по видеосвязи.
Об этом заявил главврач симферопольского роддома №2 Илья Глазков.
Глазков напомнил, что из-за пандемии коронавируса отцам (или другим родственникам) запретили присутствовать в родильном зале, а роженицы хотят партнерские роды. Роддом за последнее время уже получил порядка 50 соответствующих обращений от будущих мам.
— Когда партнерские роды есть – это здорово. Мы заключаем на этой неделе контракт, у нас будут роды в режиме онлайн. Девчонки говорят: «Ну, он же мне не поможет, спинку не потрет, стаканчик не поднесет». Но зато ты будешь его видеть! – отметил Илья Глазков.
По его словам, чтобы организовать роды в режиме онлайн, в родильном зале установят монитор, который сможет видеть роженица. Одновременно можно вывести в эфир до 4 ее родственников, пишет Крым24.
Так как заранее не известно, когда начнутся схватки, в случае, если женщина захочет такие дистанционные партнерские роды, накануне большого события будет организовано круглосуточное дежурство оператора, устанавливающего соединение. Ему заранее передадут контактные телефоны мужа или других родственников, с которыми нужно связаться, когда роженицу повезут в зал.
— Здесь вопрос был закрытой системы, чтоб никто не взломал. Мы нашли компанию, которая обеспечит закрытый канал, – отметил главврач роддома.
Он добавил, что если обычные партнерские роды – услуга совершенно бесплатная, то роды в режиме онлайн будут платными, так как задействована сторонняя компания-оператор. Сумму пока не называют.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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