Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.3
воздух +28
море +24

Происшествия

В Симферополе спасатели освободили годовалого ребенка, запертого в автомобиле на парковке

Специалисты «КРЫМ-СПАС» освободили годовалого ребенка из закрытого автомобиля на парковке в г. Симферополь.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

Так, вчера в 16:21 в службу спасения поступило сообщение о том, что на парковке одного из торговых центров в г. Симферополь в закрытом автомобиле находится  несовершеннолетний. Требуется помощь спасателей.

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что к месту вызова оперативно направленны специалисты Симферопольского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в количестве 2 спасателей, сотрудники ГУ МЧС России по РК и МВД.

— Спасатели в присутствии сотрудников полиции вскрыли дверь автомобиля, без повреждений, оказали ребенку первую помощь. По возвращении родителей передали ребенка и провели профилактическую беседу. Со слов заявителя, ребенок провел в закрытом автомобиле как минимум 40 минут, — рассказал министр.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Феодосии столкнулись две иномарки, пострадали дети. В 07.02 в службу спасения поступило сообщение о том, что на Керченском шоссе г. Феодосия произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Девушка-водитель сбила двух пешеходов в Симферополе, сдавая назад. Девушка, сдавая назад на автомобиле, сбила двух стоящих пешеходов в Симферополе.

Пятеро севастопольцев попали в пиратский плен у берегов Африки. Среди людей, взятых в заложники 17 июля 2020-го при нападении пиратов на судно «Curacao Trader» в 210 милях от побережья Бенина, есть пятеро севастопольцев.

Крупное ДТП в Крыму: погибло два человека. Два человека погибли и двое пострадали при лобовом столкновении автомобилей в Красногвардейском районе Крыма.

Бизнес
СМИ: в Крыму продают поддельную украинскую минеральную воду

СМИ: в Крыму продают поддельную украинскую минеральную воду

В Крыму продают фальсифицированные украинские минеральные воды торговых марок «Моршинская» и «Поляна Квасова».

Власть
Крымчан начали штрафовать за украинские паспорта

Крымчан начали штрафовать за украинские паспорта

При въезде в Крым через админграницу с Херсонской областью сотрудники погранслужбы ФСБ требуют от крымчан предъявлять российский паспорт. Тем, у кого он отсутствует, выносят постановление об административном наказании.

Коронавирус в Крыму
Один случай заражения COVID-19 подтвержден в Севастополе за сутки

Один случай заражения COVID-19 подтвержден в Севастополе за сутки

Один случай заражения коронавирусом подтвержден в Севастополе за сутки.

Коронавирус в Крыму
В Крыму число больных коронавирусом превысило тысячу

В Крыму число больных коронавирусом превысило тысячу

Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Крыму у 18 человек за истекшие сутки.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации