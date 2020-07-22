Происшествия
В Симферополе спасатели освободили годовалого ребенка, запертого в автомобиле на парковке
Специалисты «КРЫМ-СПАС» освободили годовалого ребенка из закрытого автомобиля на парковке в г. Симферополь.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.
Так, вчера в 16:21 в службу спасения поступило сообщение о том, что на парковке одного из торговых центров в г. Симферополь в закрытом автомобиле находится несовершеннолетний. Требуется помощь спасателей.
Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что к месту вызова оперативно направленны специалисты Симферопольского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в количестве 2 спасателей, сотрудники ГУ МЧС России по РК и МВД.
— Спасатели в присутствии сотрудников полиции вскрыли дверь автомобиля, без повреждений, оказали ребенку первую помощь. По возвращении родителей передали ребенка и провели профилактическую беседу. Со слов заявителя, ребенок провел в закрытом автомобиле как минимум 40 минут, — рассказал министр.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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