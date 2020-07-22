В Симферополе пьяный избил не понравившегося ему прохожего

В Симферополе полицейские задержали нетрезвого мужчину, беспричинно ударившего прохожего на улице.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

В отдел полиции Симферополя по линии «102» поступило сообщение от 32-летнего симферопольца о том, что ему в центре города, возле одного из популярных кафе, причинены телесные повреждения со стороны неизвестного мужчины.

Участковые уполномоченные отдела полиции «Центральный» УМВД России по г. Симферополю незамедлительно прибыли на место происшествия. По подозрению в совершении преступления задержан 30-летний местный житель, который уже дал признательные показания. Мужчина пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он проходил мимо кафе и увидел стоящего незнакомого парня, который ему не понравился. Реализуя внезапно возникший умысел, подозреваемый подошел к потерпевшему и безо всякой причины ударил его в лицо кулаком.

Согласно заключения медиков, потерпевшему причинен вред здоровью средней тяжести.Задержанному избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Дознавателем отдела полиции «Центральный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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