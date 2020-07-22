В Симферополе хотят закрывать парки на ночь

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Глава дирекции парков Симферополя Виталий Ратковский заявил о том, что зеленые городские зоны желательно закрывать по ночам.

Виталий Ратковский рассказал, что хочет привести парки Симферополя к материковым стандартам, а еще — стать участником федеральной целевой программы «Безопасный город», пишет КП-Крым.

— Мы хотим туда войти, и сейчас проходим все необходимые согласования. Я был в парках материковой России и отметил, что все они закрыты. То есть там каждый парк открыт с 8:00 до 20-21:00. Парки ограждены забором и охраняются. Я планирую прийти к этому после того, как мы войдем в ФЦП «Безопасный город», потому как, к сожалению, уровень вандализма у нас в городе довольно высокий. Такие меры необходимы, — заявил Ратковский.

Кроме того, часто на пешеходные зоны заезжают машины и устраивают там гонки, поэтому выходы из Гагаринского парка пришлось перекрыть большими камнями и столбами. Кроме того, родители часто пускают своих детей купаться в фонтаны, которые ломают сетку-фильтр. Из-за этого приходится ремонтировать фонтаны по 5-6 раз за сезон.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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