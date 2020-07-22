В Крыму владельцы независимых АЗС несут убытки

фото © Новости Крыма

Частные нефтетрейдеры и владельцы независимых АЗС заявляют, что вынуждены работать в убыток из-за стремительного роста спроса на топливо, который не покрывают нынешние объемы производства.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу Российского топливного союза Евгения Аркушу.

«Независимые АЗС сегодня вынуждены работать в убыток. Кроме того, они сталкиваются с нехваткой нефтепродуктов для своих заправок – восстанавливающееся производство топлива пока не покрывает стремительно растущий спрос на АЗС. При этом частные АЗС в некоторых регионах страны, где нет крупных нефтяных компаний, являются основным поставщиком нефтепродуктов для населения, а потому выполняют социальную функцию», – рассказал он.

В связи со сложившейся ситуацией на рынке представители РТС отправили обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложениями, как урегулировать ситуацию с ценообразованием на нефтепродукты.

«Основная проблема происходящего состоит в том, что производство моторного топлива не восстановлено на уровень 2019 года и не удовлетворяется спрос на нефтепродукты на внутреннем рынке РФ, – говорится в сообщении. – Особенно ситуация критична по автомобильному бензину, оптовые цены на который практически сравнялись с розничными, а в ряде регионов даже превысили их».

Как пояснили в РТС, с середины мая потребительский спрос на моторное топливо начал резко восстанавливаться и на данный момент превысил даже прошлогодние показатели за аналогичный период. Представители союза объясняют это отсутствием у россиян возможности выезда за рубеж в отпускной период и более активным использованием личного автотранспорта.

Российский топливный союз предлагает правительству рассмотреть ряд мер. В первую очередь увеличить объемы производства бензина в соответствии с возросшим спросом. А если такая возможность отсутствует, то РТС предлагает «принятие распорядительных мер по ограничению экспорта и отмене запрета импорта бензина и дизельного топлива с 1 августа 2020 года».

Также представители топливного союза считают правильным повышение нормативов продаж бензина и дизельного топлива на биржевых торгах.

16 июля цены на бензин в Крыму снизились на 1 рубль на марки АИ-95 и АИ-92 и на 50 копеек – на дизельное топливо.

Также ранее в СМИ появилась информация, что Федеральное агентство железнодорожного транспорта издало приказ, согласно которому все следующие по Крымскому мосту грузовые вагоны должны быть оснащены электронными пломбами ГЛОНАСС, аренда которых составляет 960 рублей за вагон в сутки, а перевозка вагонов на паромной переправе – 1-1,2 тысячи рублей, что практически нивелировало экономическую целесообразность в перевозке грузов по мосту. В связи с этим возникли опасения, что Крым столкнется с дефицитом топлива.

Однако глава Крыма Сергей Аксенов договорился с минтрансом РФ и ФСБ об упрощении процедуры доставки топлива в республику по Крымскому мосту.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Эксперт объяснила, почему на курортах Крыма сложно найти местные сувениры. Для крымских ремесленников сложность в реализации своей продукции заключается, прежде всего, в отсутствии закрытой постоянной площадки для продажи.

В Керчи таксисты устроили забастовку. В Керчи таксисты фирмы «Uptaxi» устроили забастовку. Они жалуются на повышение суммы отчислений фирме за каждый заказ и прием на работу водителей без лицензии.

В Саках игнорируют распоряжения Аксенова и обирают предпринимателей. Предприниматели, торгующие на сакском рынке, жалуются на то, что в городе игнорируются решения главы РК и городского совета депутатов о мерах поддержки малого бизнеса, пострадавшего во время пандемии коронавируса.

В крымских отелях образовался серьезный кадровый голод. Такого острого дефицита гостиничного персонала в Крыму не было уже давно.