В Крыму ветеринары поймали кота-агрессора

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В Бахчисарайском районе ветеринарам пришлось посадить агрессивного кота на карантин, сообщает пресс-служба Госкомветеринарии РК.

«В селе Вилино проведен отлов и доставка домашнего кота с неадекватным поведением (агрессивное поведение, бросается на хозяйку и других посторонних домашних животных)», - говорится в сообщении.

Специалисты приняли решение посадить животное на десятидневный карантин на базе местного ветеринарно-лечебного профилактического центра. Ветеринары также продезинфицировали место содержания и отлова животного, а с местными жителями провели профилактическую беседу.

Ранее в Красногвардейском районе специалисты Госкомветеринарии зарегистрировали случай бешенства кошки. Тогда эксперты обнаружили заболевшую кошку в селе Восход, который после инцидента был объявлен неблагополучным по бешенству животных.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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