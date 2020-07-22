В Крыму число больных коронавирусом превысило тысячу

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Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Крыму у 18 человек за истекшие сутки.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«За 21 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 18 случаев коронавирусной инфекции. 3 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 11 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 – при скрининге здоровых лиц», – написал Аксенов.

В Крыму с начала пандемии общее количество выявленных случаев COVID-19 превысило тысячу. Вирус подтвержден у 1 012 человек. «64 из них завозные из-за границы, 106 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 722 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 120 – при лабораторном скрининге здоровых лиц», – пояснил глава республики.

С выздоровлением из больниц выписано 757 пациентов, из них 23 за последние сутки. От вируса скончались 13 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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