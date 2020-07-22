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Власть

В конце июля в Симферополе откроется школьная ярмарка

С 31 июля в крымской столице начнет работу школьная ярмарка, которую организует МУП «Метроград».

Об этом сообщила пресс-служба администрации Симферополя.

По информации начальника управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Симферополя Олега Симонова, торговые ряды будут расположены на территории сквера имени К.

А. Тренева, вдоль улиц Самокиша и Севастопольская.

— Ярмарка будет работать в период с 31 июля по 3 сентября. В ассортименте будут представлены товары в первую очередь отечественного производства по доступным для потребителей ценам: одежда и обувь для школьников, письменные и канцелярские товары, а также учебная литература, — отметил Олег Симонов.

Кроме того, он добавил, что для удобства горожан предусмотрен максимально комфортный режим работы: ежедневно с 8:00 до 17:00

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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