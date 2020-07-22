В Феодосии столкнулись две иномарки, пострадали дети

В 07.02 в службу спасения поступило сообщение о том, что на Керченском шоссе г. Феодосия произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

Центром управления в кризисных ситуациях незамедлительно организовано оперативное реагирование и взаимодействие ответственных служб.

К месту происшествия оперативно были направлены отделение 19 пожарно-спасательной части 4 пожарно-спасательного отряда Главного Управления МЧС России по Республике Крым, сотрудники феодосийского аварийно-спасательного отряда государственного казенного учреждения Республики Крым «Крым-Спас», экипаж ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.

По прибытию на место ДТП установлено, что произошло столкновение легковых автомобилей Skoda Oktavia и Volkswagen Transporter. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 4 человека, из них 2 детей.

Спасателями проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, ограждению места ДТП сигнальными конусами и отключению аккумуляторной батареи.

Сотрудниками МЧС была оказана помощь в транспортировке пострадавших к карете скорой медицинской помощи. Взрослые с травмами средней степени тяжести госпитализированы в Феодосийскую городскую больницу, дети доставлены в Феодосийскую детскую городскую больницу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пятеро севастопольцев попали в пиратский плен у берегов Африки. Среди людей, взятых в заложники 17 июля 2020-го при нападении пиратов на судно «Curacao Trader» в 210 милях от побережья Бенина, есть пятеро севастопольцев.

Крупное ДТП в Крыму: погибло два человека. Два человека погибли и двое пострадали при лобовом столкновении автомобилей в Красногвардейском районе Крыма.

В Ялте спасатели сняли с дерева женщину, полезшую спасать кота. В службу спасения поступила информация о том, что в г. Ялта женщина залезла на дерево с целью снять кота и не может самостоятельно спуститься.

В Саках средь бела дня украли плитку с тротуара. Глава администрации Сак Александр Овдиенко выложил на своей странице в Facebook фото, на котором видно, как группа людей снимает плитку и складирует в прицеп автомобиля.