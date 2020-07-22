Происшествия
В Феодосии столкнулись две иномарки, пострадали дети
В 07.02 в службу спасения поступило сообщение о том, что на Керченском шоссе г. Феодосия произошло ДТП с участием двух автомобилей.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РК.
Центром управления в кризисных ситуациях незамедлительно организовано оперативное реагирование и взаимодействие ответственных служб.
К месту происшествия оперативно были направлены отделение 19 пожарно-спасательной части 4 пожарно-спасательного отряда Главного Управления МЧС России по Республике Крым, сотрудники феодосийского аварийно-спасательного отряда государственного казенного учреждения Республики Крым «Крым-Спас», экипаж ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.
По прибытию на место ДТП установлено, что произошло столкновение легковых автомобилей Skoda Oktavia и Volkswagen Transporter. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 4 человека, из них 2 детей.
Спасателями проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, ограждению места ДТП сигнальными конусами и отключению аккумуляторной батареи.
Сотрудниками МЧС была оказана помощь в транспортировке пострадавших к карете скорой медицинской помощи. Взрослые с травмами средней степени тяжести госпитализированы в Феодосийскую городскую больницу, дети доставлены в Феодосийскую детскую городскую больницу.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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