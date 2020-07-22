В Евпатории мужчину унесло в море на надувном матрасе

Сотрудники МЧС спасли мужчину, которого унесло в море на надувном матрасе.

По информации пресс-служба МЧС РК, информация о том, что в районе дикого пляжа, напротив стелы «Евпатория» сильным ветром уносит в море мужчину на матрасе, поступило в службу спасения накануне вечером.

К месту происшествия выдвинулись специалисты водолазно-спасательной группы МЧС, а также добровольцы на гидроцикле.

«Благодаря слаженным действиям спасателей мужчина был доставлен на берег. В медицинской помощи не нуждался. С пострадавшим проведена профилактическая беседа и разъяснены правила поведения на воде«- говорится в сообщении.

Ранее специалисты «Крым-СПАС» оказали помощь женщине, которую унесло в море на надувном матрасе в поселке Заозерное (Евпатория). Кроме этого, в районе пляжа Лазурный берег в Евпатории на расстоянии 450 метров от берега спасатели обнаружили двух женщин на прогулочном катамаране, которых порывами ветра уносит в море.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

За сутки в Крыму четырех отдыхающих унесло в море. За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 4 события, погиб один человек, спасено 4 человека.

В Керчи спасли купальщицу в полутора километрах от берега. За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 событие, спасен 1 человек.

Спасатели Севастополя призывают отдыхающих не купаться в штормящем море. В управлении МЧС Севастополя сообщают о шторме в море и просят отдыхающих воздержаться от посещения пляжей и купания.

В Крыму со вчерашнего дня ищут унесенного в море отдыхающего. За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 происшествие, спасен 1 человек, поиски второго продолжаются.