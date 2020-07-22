Происшествия
В Евпатории мужчину унесло в море на надувном матрасе
Сотрудники МЧС спасли мужчину, которого унесло в море на надувном матрасе.
По информации пресс-служба МЧС РК, информация о том, что в районе дикого пляжа, напротив стелы «Евпатория» сильным ветром уносит в море мужчину на матрасе, поступило в службу спасения накануне вечером.
К месту происшествия выдвинулись специалисты водолазно-спасательной группы МЧС, а также добровольцы на гидроцикле.
«Благодаря слаженным действиям спасателей мужчина был доставлен на берег. В медицинской помощи не нуждался. С пострадавшим проведена профилактическая беседа и разъяснены правила поведения на воде«- говорится в сообщении.
Ранее специалисты «Крым-СПАС» оказали помощь женщине, которую унесло в море на надувном матрасе в поселке Заозерное (Евпатория). Кроме этого, в районе пляжа Лазурный берег в Евпатории на расстоянии 450 метров от берега спасатели обнаружили двух женщин на прогулочном катамаране, которых порывами ветра уносит в море.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
За сутки в Крыму четырех отдыхающих унесло в море. За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 4 события, погиб один человек, спасено 4 человека.
В Керчи спасли купальщицу в полутора километрах от берега. За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 событие, спасен 1 человек.
Спасатели Севастополя призывают отдыхающих не купаться в штормящем море. В управлении МЧС Севастополя сообщают о шторме в море и просят отдыхающих воздержаться от посещения пляжей и купания.
В Крыму со вчерашнего дня ищут унесенного в море отдыхающего. За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 происшествие, спасен 1 человек, поиски второго продолжаются.
Иностранцам разрешили сдавать тест на COVID после приезда в Крым
Россияне, а также лица без гражданства и иностранцы, прибывшие в Крым из-за границы без справки об отсутствии COVID-19, будут обязаны пройти обследование на территории полуострова в течение трех дней.
Музыка орет всю ночь: в Крыму в очередной раз обострилась проблема ночного шума фото
В Крыму в очередной раз обострилась проблема ночного шума.
СМИ: в Крыму продают поддельную украинскую минеральную воду
В Крыму продают фальсифицированные украинские минеральные воды торговых марок «Моршинская» и «Поляна Квасова».
Улучшений пока нет: в Крыму еще 18 новых заражений коронавирусом
За 21 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 18 случаев коронавирусной инфекции.
12 часов назад
Крымчан начали штрафовать за украинские паспорта
6 часов назад
В Крыму владельцы независимых АЗС несут убытки
11 часов назад
В Крыму число больных коронавирусом превысило тысячу
Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Крыму у 18 человек за истекшие сутки.