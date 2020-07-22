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Происшествия

В Евпатории банда напала на туриста из Челябинска и обокрала его

Задержаны пятеро подозреваемых, которых ранее уже судили за имущественные преступления.

В Евпатории задержали пятерых людей, подозреваемых в двух разбойных нападениях на территории города, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

По версии следствия, банда напала на местного жителя, отобрав у него мобильный телефон и 1500 рублей, а также на туриста из Челябинска, похитив у него телефон, золотое кольцо и 15 тысяч рублей. Общая сумма ущерба во втором случае составила более 200 тысяч рублей.

Полиция оперативно задержала пятерых подозреваемых. Как выяснилось, они уже были судимы за подобные преступления. В отношении них возбуждены уголовные дела, злоумышленникам может грозить до десяти лет лишения свободы. Задержанные частично признали вину, правоохранители изъяли у них похищенные вещи.

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