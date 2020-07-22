Происшествия
В Евпатории банда напала на туриста из Челябинска и обокрала его
Задержаны пятеро подозреваемых, которых ранее уже судили за имущественные преступления.
В Евпатории задержали пятерых людей, подозреваемых в двух разбойных нападениях на территории города, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
По версии следствия, банда напала на местного жителя, отобрав у него мобильный телефон и 1500 рублей, а также на туриста из Челябинска, похитив у него телефон, золотое кольцо и 15 тысяч рублей. Общая сумма ущерба во втором случае составила более 200 тысяч рублей.
Полиция оперативно задержала пятерых подозреваемых. Как выяснилось, они уже были судимы за подобные преступления. В отношении них возбуждены уголовные дела, злоумышленникам может грозить до десяти лет лишения свободы. Задержанные частично признали вину, правоохранители изъяли у них похищенные вещи.
В тексте использованы материалы: Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
«Половые преступления против ребенка»: в Крыму возбудили дело на сотрудников соцслужбы. В Крыму управление Следкома сообщает о половых преступлениях в отношении ребенка.
В Севастополе «соцработник» похитила у ветерана полмиллиона. В Нахимовском районе Севастополя мошенница, прикинувшись соцработником, выманила больше полумиллиона рублей у ветерана войны.
Севастополец «обчистил» дачу на арендованном грузовике с манипулятором. В Севастополе задержали 19-летнего парня, который подозревается в том, что вывез с чужой дачи две емкости для воды и сдал их на металлолом.
Как грабят на улицах Крыму - несколько типичных случаев. Грабеж на улице в Крыму не такое уж и редкое дело. Вас могут ограбить не только в темных переулках, но и на центральных улицах и площадях даже посреди бела дня.
В Крыму число больных коронавирусом превысило тысячу
Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Крыму у 18 человек за истекшие сутки.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Улучшений пока нет: в Крыму еще 18 новых заражений коронавирусом
За 21 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 18 случаев коронавирусной инфекции.
В мэрии Ялты - массовое заражение коронавирусом
Отдел информационной политики администрации Ялты распространил официальную информацию о состоянии заболевших и мерах профилактики, которые сейчас введены в администрации.
20 июля
Крупное ДТП в Крыму: погибло два человека
21 час назад
Аксенов просит Москву решить проблему орошения земель в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов просит главу Минэкономразвития России Максима Решетникова помочь решить проблему водоснабжения для орошения сельскохозяйственных земель на полуострове.