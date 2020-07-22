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Коронавирус в Крыму

Улучшений пока нет: в Крыму еще 18 новых заражений коронавирусом

09:57 среда, 22 июля 2020
Улучшений пока нет: в Крыму еще 18 новых заражений коронавирусом

фото © vk.com/aksenovrk

За 21 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 18 случаев коронавирусной инфекции.

Три из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 11 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 – при скрининге здоровых лиц.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1012 случаев новой коронавирусной инфекции. 64 из них завозные из-за границы, 106 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 722 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 120 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2428 человек.

Выздоровевших за весь период – 757 человек.

«Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров», - написал на своей странице в сети Вконтакте Сергей Аксенов.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ученый рассказал о способе «в считанные секунды» уничтожить коронавирус. Ультрафиолетовые лучи способны быстро и эффективно уничтожить коронавирус SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19. К такому выводу пришла группа итальянских ученых под руководством профессора Миланского государственного университета, иммунолога Марио Клеричи.

Стало известно на сколько коронавирус сокращает жизнь человека. Коронавирусная пандемия уже сократила среднюю продолжительность жизни почти на два года, утверждают исследователи. Эти шокирующие данные обращают вспять тенденцию, при которой современные люди живут дольше, чем их родители, бабушки и дедушки.

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