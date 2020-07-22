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Происшествия

Стали известны подробности ДТП под Феодосией, где пострадали дети

Стали известны подробности ДТП под Феодосией, где пострадали дети

фото © Pixabay

Причиной столкновения автомобилей Volkswagen и Skoda под Феодосией, в результате которого пострадали двое детей, стала усталость одного из водителей.

Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

«Водитель автомобиля Skoda Oktavia, двигаясь по автодороге Симферополь-Феодосия со стороны, в результате переутомления уснул за рулем и допустил выезд на полосу встречного движения через сплошную линию дорожной разметки, где произошло столкновение с автомобилем Volkswagen Transporter T4, который двигался во встречном направлении по своей полосе», - сообщили в МВД.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, ДТП произошло около семи утра. В результате столкновения травмы получили четыре человека: двое взрослых и двое детей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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