Происшествия
Стали известны подробности ДТП под Феодосией, где пострадали дети
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Причиной столкновения автомобилей Volkswagen и Skoda под Феодосией, в результате которого пострадали двое детей, стала усталость одного из водителей.
Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.
«Водитель автомобиля Skoda Oktavia, двигаясь по автодороге Симферополь-Феодосия со стороны, в результате переутомления уснул за рулем и допустил выезд на полосу встречного движения через сплошную линию дорожной разметки, где произошло столкновение с автомобилем Volkswagen Transporter T4, который двигался во встречном направлении по своей полосе», - сообщили в МВД.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, ДТП произошло около семи утра. В результате столкновения травмы получили четыре человека: двое взрослых и двое детей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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