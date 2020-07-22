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Бизнес

СМИ: в Крыму продают поддельную украинскую минеральную воду

16:02 среда, 22 июля 2020
СМИ: в Крыму продают поддельную украинскую минеральную воду

фото © Крым.реалии

В Крыму продают фальсифицированные украинские минеральные воды торговых марок «Моршинская» и «Поляна Квасова».

Об этом говорится в материале Центра журналистских расследований.

Так, на этикетке бутылок воды «Моршинская» в Крыму производителем указано ООО «НИК» (Бахчисарайский район, село Новенькое, улица Авдет, 96, помещение 1, скважина №98), а заказчиком – ООО «Тиана» (Симферополь, ГРЭС, ул. Монтажная, 12, офис 25).

Оригинальную украинскую «Моршинскую» выпускает Моршинский завод минеральных вод «Оскар» в городе Моршин, Львовская область. А принадлежит этот завод кипрской компании «Интернешнл ДИСТРИБЬЮШН Системз Лимитед».

Центр журналистских расследований связался с заводом «Оскар», и там открестились от крымского фальсификата. Руководитель отдела коммуникаций IDS Borjomi Ukraine Оксана Российская сообщила, что компания 16 июля подала заявления в Антимонопольный комитет и в Национальную полицию из-за фальсификата. Также компания готовит заявление в суд по защите прав торговой марки «Моршинская» от ее незаконного использования.

Сообщается, что на полке симферопольского магазина нашлась еще одна вода, которая маскируется под украинскую – так называемая «Целебная Поляна Квасова».

На этикетке указан производитель – и это не завод «Свалявские минеральные воды» из Закарпатья, который производит настоящую «Поляну Квасову», а ООО «Источники Кавказа», город Лермонтов, Ставропольский край, Россия. При этом в официальном каталоге продукции «Источников Кавказа» нет «Поляны Квасовой».

Заказчик этой «Поляны» – то же ООО «Тиана», зарегистрированное в Симферополе, которое заказывало псевдо-«Моршинскую» в ООО «НИК».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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