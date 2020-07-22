Власть
Синоптики объяснили, почему у западного берега Крыма похолодала вода
В минувшие выходные дни температура воды в Черном море на западном побережье Крыма составила 18-20 градусов.
Похолодание отметили жители и гости полуострова, но синоптики поспешили успокоить – во всем виноват северо-восточный ветер.
— На западном побережье происходил сгон верхних слоев воды, поэтому оно было немного прохладнее, — рассказала замначальника крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай.
Сейчас температура Черного моря на западе составляет 21 градус – Евпатория и Черноморском, пишет КП-Крым.
На ЮБК и в восточном Крыму без изменений: температура воды 24-25 градусов.
Азовское море и Керченский пролив сейчас – 25 и 24 градуса соответственно.
В Ялте – 25 градусов, в Алуште, Феодосии и Севастополе вода прогрелась до 24 градусов.
Полную информацию о температуре воды в Крыму можно узнать на сайте seatemperature.ru.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Мэр Ялты обратился напрямую к президенту США Трампу. О том получил ли президент США это обращение, не сообщается.
В Киеве назвали условие возможной встречи Путина и Зеленского в Крыму. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге ответил на вопрос журналистов по поводу возможной встречи российского президента Владимира Путина и главы украинского государства Владимира Зеленского на Крымском полуострове.
Депутат от «Слуги народа» рассказал, что думает Зеленский о подаче воды в Крым. Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Слуга народа» Богдан Яременко утверждает, что президент Владимир Зеленский дал ему четкий отрицательный ответ относительно подачи днепровской воды в Крым.
Экс-супруг Поклонской не успел подать документы для участия в выборах главы Севастополя. Бывший супруг депутата российской Госдумы из Крыма Натальи Поклонской, кандидат от партии «Народ против коррупции» Иван Соловьев не успел предоставить документы в срок для участия в выборах главы Севастополя.
В Крыму число больных коронавирусом превысило тысячу
Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Крыму у 18 человек за истекшие сутки.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Улучшений пока нет: в Крыму еще 18 новых заражений коронавирусом
За 21 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 18 случаев коронавирусной инфекции.
В мэрии Ялты - массовое заражение коронавирусом
Отдел информационной политики администрации Ялты распространил официальную информацию о состоянии заболевших и мерах профилактики, которые сейчас введены в администрации.
20 июля
Крупное ДТП в Крыму: погибло два человека
21 час назад
Аксенов просит Москву решить проблему орошения земель в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов просит главу Минэкономразвития России Максима Решетникова помочь решить проблему водоснабжения для орошения сельскохозяйственных земель на полуострове.