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Власть

Синоптики объяснили, почему у западного берега Крыма похолодала вода

09:48 среда, 22 июля 2020

В минувшие выходные дни температура воды в Черном море на западном побережье Крыма составила 18-20 градусов.

Похолодание отметили жители и гости полуострова, но синоптики поспешили успокоить – во всем виноват северо-восточный ветер.

— На западном побережье происходил сгон верхних слоев воды, поэтому оно было немного прохладнее, — рассказала замначальника крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай.

Сейчас температура Черного моря на западе составляет 21 градус – Евпатория и Черноморском, пишет КП-Крым.

На ЮБК и в восточном Крыму без изменений: температура воды 24-25 градусов.

Азовское море и Керченский пролив сейчас – 25 и 24 градуса соответственно.

В Ялте – 25 градусов, в Алуште, Феодосии и Севастополе вода прогрелась до 24 градусов.

Полную информацию о температуре воды в Крыму можно узнать на сайте seatemperature.ru.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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