Симферополь накопил денег на посадки деревьев

Более 30 млн рублей накоплено в бюджете Симферополя на компенсационные высадки деревьев и кустарников.

К работам по озеленению планируют приступить в октябре, сообщил исполняющий обязанности начальника департамента городского хозяйства администрации Симферополя Евгений Маляров.

«На сегодняшний день на проведение компенсационного озеленения в бюджете города накоплено 30,4 миллиона рублей. В первом полугодии текущего года поступило более 9,9 миллиона рублей. Важно отметить, что данные средства являются целевыми и не могут быть потрачены на иные цели», – цитирует Малярова пресс-служба администрации.

По его словам, сейчас находится на согласовании перечень территорий для проведения компенсационной высадки зеленых насаждений.

Маляров также уточнил, что мероприятия по озеленению крымской столицы за счет указанных средств будет осуществлять муниципальное бюджетное учреждение «Горзеленхоз». Работы начнутся в октябре текущего года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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