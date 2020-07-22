Рядом с Симферополем прошла колонна военной техники

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В среду, 22 июля, по Симферопольской объездной дороге в сторону Севастополя прошла большая колонна российской военной техники – не менее 35 бронетранспортеров и 30 грузовых машин разного назначения.

На большинстве бронетранспортеров были установлены «андреевские флаги», которые являются флагом военно-морских сил России.

Следом за бронетранспортерами шли штабные машины, топливозаправщики и грузовые машины тылового обеспечения. Техника заняла одну из двух полос движения по объездной, в связи с чем на некоторых участках дороги были замечены заторы.

На минувшей неделе на объездной в Симферополе и на участке трассы «Таврида» было замечено не менее 40 единиц военной техники, которая двигалась в сторону Симферополя.

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