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Рядом с Симферополем прошла колонна военной техники
фото © Крым.реалии
В среду, 22 июля, по Симферопольской объездной дороге в сторону Севастополя прошла большая колонна российской военной техники – не менее 35 бронетранспортеров и 30 грузовых машин разного назначения.
На большинстве бронетранспортеров были установлены «андреевские флаги», которые являются флагом военно-морских сил России.
Следом за бронетранспортерами шли штабные машины, топливозаправщики и грузовые машины тылового обеспечения. Техника заняла одну из двух полос движения по объездной, в связи с чем на некоторых участках дороги были замечены заторы.
На минувшей неделе на объездной в Симферополе и на участке трассы «Таврида» было замечено не менее 40 единиц военной техники, которая двигалась в сторону Симферополя.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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