Власть
Россия перебросила в Крым бомбардировщики Су-24М
На территории Крыма переброшены фронтовые бомбардировщики Су-24М, которые накануне оснастили высокоточными системами СВП-24 «Гефест», успешно испытанными в Сирии.
«Гефест» позволяет наносить точные удары даже по очень малым целям.
Как пишет портал avia.pro, переброска в Крым российским модернизированных Су-24М с системами «Гефест» обусловлена провокациями НАТО в этом регионе. В Минобороны эту информацию не подтверждали.
Переброску бомбардировщиков связывают с сообщениями о прибытии в Черном море большого количества кораблей НАТО. Флот прибыл для учений.
В тексте использованы материалы: МК
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