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Власть

Россия перебросила в Крым бомбардировщики Су-24М

08:14 среда, 22 июля 2020

На территории Крыма переброшены фронтовые бомбардировщики Су-24М, которые накануне оснастили высокоточными системами СВП-24 «Гефест», успешно испытанными в Сирии.

«Гефест» позволяет наносить точные удары даже по очень малым целям.

Как пишет портал avia.pro, переброска в Крым российским модернизированных Су-24М с системами «Гефест» обусловлена провокациями НАТО в этом регионе. В Минобороны эту информацию не подтверждали.

Переброску бомбардировщиков связывают с сообщениями о прибытии в Черном море большого количества кораблей НАТО. Флот прибыл для учений.

В тексте использованы материалы: МК

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