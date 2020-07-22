Российским туристам пообещали вернуть деньги за отдых в Крыму

фото © pixabay.com

До 15 тысяч рублей смогут вернуть туристы, которые выбрали для отдыха российские регионы.

Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

«Сумма возврата средств туристам составит от пяти до пятнадцати тысяч рублей в зависимости от тура», - цитирует Мишустина ТАСС.

На эти цели планируется выделить 15 млрд рублей. Премьер-министр уточнил, что деньги смогут получить те, кто решит провести свой отпуск в России до конца 2020 года. Ростуризм уже составил список регионов, за отдых в которых полагаются компенсации.

Михаил Мишустин назвал туризм одной из перспективных отраслей, которая пострадала из-за пандемии коронавируса и сейчас находится в сложном положении.«Нужно не только ее поддержать, но и обеспечить условия для динамичного развития, в том числе открывая новые возможности для внутреннего туризма», - заметил глава правительства.

Премьер добавил, что туроператорам уже предоставлены субсидии в размере около 3,5 млрд рублей.

Как ранее сообщалось, уровень туристического потока в России достиг прошлогодних показателей. Тогда руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что по Крыму, загрузка отелей достигла 90%.

В Ассоциации туроператоров России прогнозируют прирост турпотока на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причина – ажиотажный спрос на курорты российского побережья Черного моря и продление сезона. Эксперт в курортной отрасли Людмила Бабий объяснила, действительно ли в большом выигрыше оказались те, кто ставил на внутренний туризм, или это временное явление нынешнего лета, пока не открылись международные направления.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Элитный отдых в Крыму стал еще дороже. На курортах фиксируют повышение цен на отдых в пятизвездочных отелях, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в эфире телеканала РБК.

Желаемое за действительное: эксперты развенчали миф о нехватке мест в отелях Крыма. Власти Крыма сильно преувеличивают, заявляя, что на Южном берегу Крыма практически не осталось мест в отелях и гостиницах. Аналогичная ситуация отмечается и в Сочи.

Коронавирус все спишет: в Крыму сэкономили на пляжах, туристам не хватает места. В Крыму текущим летом так переживали, что туристический сезон сорвется из-за эпидемии коронавируса, что не успели подготовить пляжи. Особенно это касается ЮБК.

В Крыму объяснили странные цены на отдых. На стоимость отдыха в крымских отелях и гостиницах в этом году повлияли два ключевых фактора - пандемия COVID-19 и действие так называемого «принципа остаточности».