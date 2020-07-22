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Власть

Развожаев пожаловался на проблемы с мобильной связью в Севастополе

Временный глава Севастополя Михаил Развожаев пожаловался министру экономразвития России Максиму Решетникову на проблемы с мобильной связью и интернетом в Севастополе.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«В свою очередь, Михаил Развожаев одним из ключевых вопросов назвал проблемы с мобильной связью и интернетом. В частности, вдоль трассы «Таврида» практически полностью отсутствует сигнал сотовых вышек», – говорится в сообщении.

Пресс-служба Развожаева пока не сообщила об этой встрече, которая проходила по видеосвязи.

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В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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