Власть
Развожаев пожаловался на проблемы с мобильной связью в Севастополе
Временный глава Севастополя Михаил Развожаев пожаловался министру экономразвития России Максиму Решетникову на проблемы с мобильной связью и интернетом в Севастополе.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«В свою очередь, Михаил Развожаев одним из ключевых вопросов назвал проблемы с мобильной связью и интернетом. В частности, вдоль трассы «Таврида» практически полностью отсутствует сигнал сотовых вышек», – говорится в сообщении.
Пресс-служба Развожаева пока не сообщила об этой встрече, которая проходила по видеосвязи.
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В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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