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Власть

Развожаев официально стал кандидатом в губернаторы Севастополя

В Севастопольской городской избирательной комиссии прошло заседание, на котором был зарегистрирован четвертый кандидат в губернаторы.

Им стал Михаил Развожаев, временно исполняющий обязанности губернатора города уже более года. Он был выдвинут от партии «Единая Россия».

Днем ранее Севизбирком уже зарегистрировал первых трех кандидатов в губернаторы, которые будут бороться с Развожаевым на выборах в сентябре. Ими стали Иван Ермаков («Патриоты России»), Илья Журавлев (ЛДПР) и Александр Романович («Справедливая Россия»).

Как сообщалось ранее, досрочные выборы губернатора Севастополя состоятся в единый день голосования 13 сентября. О своем желании стать кандидатами на эту должность сообщали семь человек, среди которых бывший муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, политик и юрист Иван Соловьев.

В конце мая текущего года появилась информация, что и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская собирается участвовать в выборах губернатора. Но сама Поклонская эту информацию опровергла.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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