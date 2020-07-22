Власть
Развожаев официально стал кандидатом в губернаторы Севастополя
В Севастопольской городской избирательной комиссии прошло заседание, на котором был зарегистрирован четвертый кандидат в губернаторы.
Им стал Михаил Развожаев, временно исполняющий обязанности губернатора города уже более года. Он был выдвинут от партии «Единая Россия».
Днем ранее Севизбирком уже зарегистрировал первых трех кандидатов в губернаторы, которые будут бороться с Развожаевым на выборах в сентябре. Ими стали Иван Ермаков («Патриоты России»), Илья Журавлев (ЛДПР) и Александр Романович («Справедливая Россия»).
Как сообщалось ранее, досрочные выборы губернатора Севастополя состоятся в единый день голосования 13 сентября. О своем желании стать кандидатами на эту должность сообщали семь человек, среди которых бывший муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, политик и юрист Иван Соловьев.
В конце мая текущего года появилась информация, что и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская собирается участвовать в выборах губернатора. Но сама Поклонская эту информацию опровергла.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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