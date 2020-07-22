Противолодочный самолет США замечен возле Крыма

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Соединенные Штаты Америки подняли в воздух над зоной проведения учений Sea Breeze в Черном море патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.

Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Самолет поднялся в воздух с базы НАТО Сигонелла в Италии и выполняет разведывательный полет над Черным морем.

Как ранее сообщалось, 20 июля в Черном море стартовали учения Украины и стран-участниц НАТО «Sea Breeze-2020», в которых анонсировалось участие эсминца типа «Арли Берк« USS Porter и патрульного противолодочного самолета Boeing P-8 Poseidon. Кроме того, в маневрах задействованы около 2000 военных, 20 кораблей и другая техника. Всего в учениях принимают участие девять стран: Украина, США, Грузия, Болгария, Норвегия, Франция, Румыния, Испания и Турция.

На проведение учений уже отреагировали в Министерстве иностранных дел России. В МИД заявили, что «совместные учения Украины и НАТО в Черном море Sea Breeze ухудшают региональную стабильность».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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