Один случай заражения COVID-19 подтвержден в Севастополе за сутки

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Один случай заражения коронавирусом подтвержден в Севастополе за сутки.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«По состоянию на утро 22 июля зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19. Диагноз подтвердился у мужчины, прибывшего в Севастополь на отдых. После выздоровления выписаны еще четыре человека», – говорится в сообщении.

Всего с начала года в Севастополе подтверждено 306 случаев инфицирования COVID-19. Выздоровели 244 человека, шестеро скончались.

В Крыму с начала пандемии выявлено 1 012 подтвержденных случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписано 757 пациентов. От вируса скончались 13 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Улучшений пока нет: в Крыму еще 18 новых заражений коронавирусом. За 21 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 18 случаев коронавирусной инфекции.

В Крыму мужчину спасли от ампутации ноги. В Крыму хирурги клинического многопрофильного центра Святителя Луки за 2,5 часа операции спасли пациенту ногу, которую могли бы ампутировать.

Ученый рассказал о способе «в считанные секунды» уничтожить коронавирус. Ультрафиолетовые лучи способны быстро и эффективно уничтожить коронавирус SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19. К такому выводу пришла группа итальянских ученых под руководством профессора Миланского государственного университета, иммунолога Марио Клеричи.

Стало известно на сколько коронавирус сокращает жизнь человека. Коронавирусная пандемия уже сократила среднюю продолжительность жизни почти на два года, утверждают исследователи. Эти шокирующие данные обращают вспять тенденцию, при которой современные люди живут дольше, чем их родители, бабушки и дедушки.