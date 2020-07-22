Обезьяна вышла на прогулку по улицам Севастополя

По улице Лазаревской в Севастополе гуляет обезьяна.

Видео с экзотическим животным очевидцы опубликовали в соцсети.

Достоверной информации о том, как и откуда зверек попал на улицу, на данный момент нет. В комментариях пользователи социальной сети предположили, что обезьяна сбежала из городского зоопарка.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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