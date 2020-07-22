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Власть

Названа дата вынесения вердикта по скифскому золоту Крыма

10:07 среда, 22 июля 2020

Решение по делу о скифском золоте огласят на судебных слушаниях 2 сентября.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Апелляционный суд Амстердама.

«Дата (слушаний по делу о скифском золоте - ред.) определена: 2 сентября 2020 года», - сообщили агентству в суде.

Решение должны были огласить 7 июля, но заседание в очередной раз перенесли.

Тогда Татьяна Умрихина, директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, часть экспонатов которого также вошла в коллекцию, оставшуюся в 2014 году в Амстердаме, сообщила, что суд отложен на неопределенный срок из-за претензий украинской стороны к составу судей.

В феврале 2014 года коллекция четырех крымских музеев была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме.

В августе 2014 года музей в Нидерландах принял решение не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.

Но часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей решили вернуть.В 2016 году в Окружном суде Амстердама постановили, что коллекция должна быть передана Киеву.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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