Названа дата вынесения вердикта по скифскому золоту Крыма

Решение по делу о скифском золоте огласят на судебных слушаниях 2 сентября.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Апелляционный суд Амстердама.

«Дата (слушаний по делу о скифском золоте - ред.) определена: 2 сентября 2020 года», - сообщили агентству в суде.

Решение должны были огласить 7 июля, но заседание в очередной раз перенесли.

Тогда Татьяна Умрихина, директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, часть экспонатов которого также вошла в коллекцию, оставшуюся в 2014 году в Амстердаме, сообщила, что суд отложен на неопределенный срок из-за претензий украинской стороны к составу судей.

В феврале 2014 года коллекция четырех крымских музеев была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме.

В августе 2014 года музей в Нидерландах принял решение не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.

Но часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей решили вернуть.В 2016 году в Окружном суде Амстердама постановили, что коллекция должна быть передана Киеву.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Киев обвинил двоих крымчан в участии в вооруженном формировании. В Украине заявили, что сообщили о подозрении двум членам «крымского ополчения».

В Крыму атаман Акимов сообщает о полицейской проверке его социальных сетей. В Крыму местный активист, атаман общественной организации «Крымское казачество» Сергей Акимов сообщает, что полиция начала проверку его социальных сетей и опубликованной там информации.

В Крыму по Долгоруковской яйле разъезжают на машинах, несмотря на запрет. Инспекторы Министерства экологии и природных ресурсов Крыма обнаружили, что граждане заезжают на автомобилях на Долгоруковскую яйлу, несмотря на запрет.

Бывший симферопольский инспектор получил тюремный срок за взятку. В крымской столице осужден бывший сотрудник ГИБДД за взятку в размере 35 тысяч рублей.