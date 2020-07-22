Курортный сезон
Развитие сюжета: Элитный отдых в Крыму стал еще дороже ● Желаемое за действительное: эксперты развенчали миф о нехватке мест в отелях Крыма ● В Крыму объяснили странные цены на отдых ● Резкий рост: в Севастополе коронавирус подтвержден у шестерых человек ● Большинство крымских пляжей нужно срочно реконструировать
На севастопольском пляже нелегально продают места под солнцем
фото © sevstar.net
В Севастополе на пляже парка Победы неизвестные любители легкой наживы решили «срубить» денег с отдыхающих. Предприимчивые коммерсанты требовали плату не только за пользование шезлонгами, но и просто за место под навесом.
Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщила пользователь Юлия Михайлова.
«Скажите, пожалуйста: теперь, чтоб прийти на пляж и сесть под навес, нужно заплатить 50 рублей, чтоб на песке посидеть, с человека, а если на шезлонге — то еще 150 рублей?
Вот вопрос: если я не хочу платить ни за шезлонг, ни за песок, то я должна пойти искать с детьми, где можно отдохнуть?» — возмутилась женщина.
Комментаторы под постом не преминули отметить, что на других пляжах города шезлонги вообще можно взять бесплатно.
«Моя мама каждое утро с 7 утра отдыхает на бесплатных шезлонгах на пляже Солнечный. Они зеленого цвета», — сообщила Екатерина Кравчик.
Ирония в том, что в июне этого года на второй день открытия сезона на пляже в парке Победы рухнул навес, в результате падения которого пострадала женщина. Так что заплатить за место под навесом, который может рухнуть на голову, — удовольствие сомнительное вдвойне.
После этого было принято решение, что поддерживать санитарное состояние пляжа будет ГБУ «Парки и скверы».
Как уточнили в департаменте горхоза, госучреждение действительно обеспечило работу пляжа в районе парка Победы — здесь появились посты спасателей, плавсредства, была выделена детская зона для купания, оборудовано помещение для оказания первой медпомощи.
Также были получены положительные заключения лабораторных исследований морской воды и демонтированы незаконные конструкции.
А вот история с предоставлением платных шезлонгов и мест под навесами оказалась незаконной — сейчас в департаменте разбираются, кто решил организовать себе источник легкого заработка.
«Ведется инспекционная работа по пресечению данной незаконной коммерческой деятельности на территории пляжа», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Собранные материалы будут направлены в полицию и главное управление потребрынка и лицензирования для дальнейшего разбирательства, добавили в ведомстве.
В тексте использованы материалы: Форпост
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