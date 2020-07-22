На севастопольском пляже нелегально продают места под солнцем

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В Севастополе на пляже парка Победы неизвестные любители легкой наживы решили «срубить» денег с отдыхающих. Предприимчивые коммерсанты требовали плату не только за пользование шезлонгами, но и просто за место под навесом.

Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщила пользователь Юлия Михайлова.

«Скажите, пожалуйста: теперь, чтоб прийти на пляж и сесть под навес, нужно заплатить 50 рублей, чтоб на песке посидеть, с человека, а если на шезлонге — то еще 150 рублей?

Вот вопрос: если я не хочу платить ни за шезлонг, ни за песок, то я должна пойти искать с детьми, где можно отдохнуть?» — возмутилась женщина.

Комментаторы под постом не преминули отметить, что на других пляжах города шезлонги вообще можно взять бесплатно.

«Моя мама каждое утро с 7 утра отдыхает на бесплатных шезлонгах на пляже Солнечный. Они зеленого цвета», — сообщила Екатерина Кравчик.

Ирония в том, что в июне этого года на второй день открытия сезона на пляже в парке Победы рухнул навес, в результате падения которого пострадала женщина. Так что заплатить за место под навесом, который может рухнуть на голову, — удовольствие сомнительное вдвойне.

После этого было принято решение, что поддерживать санитарное состояние пляжа будет ГБУ «Парки и скверы».

Как уточнили в департаменте горхоза, госучреждение действительно обеспечило работу пляжа в районе парка Победы — здесь появились посты спасателей, плавсредства, была выделена детская зона для купания, оборудовано помещение для оказания первой медпомощи.

Также были получены положительные заключения лабораторных исследований морской воды и демонтированы незаконные конструкции.

А вот история с предоставлением платных шезлонгов и мест под навесами оказалась незаконной — сейчас в департаменте разбираются, кто решил организовать себе источник легкого заработка.

«Ведется инспекционная работа по пресечению данной незаконной коммерческой деятельности на территории пляжа», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Собранные материалы будут направлены в полицию и главное управление потребрынка и лицензирования для дальнейшего разбирательства, добавили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: Форпост

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