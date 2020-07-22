Курортный сезон
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Музыка орет всю ночь: в Крыму в очередной раз обострилась проблема ночного шума
фото © Новости Крыма
В Крыму в очередной раз обострилась проблема ночного шума.
Жители Сак и туристы завалили администрацию города жалобами: закон об обеспечении тишины и покоя граждан не соблюдается.
Глава администрации Александр Овдиенко проблему признает и… ограничивается обращением к дебоширам:
«Музыка в кафешках и на летних площадках орет на весь город. Люди не могут заснуть. Отдыхающие недовольны. Власть разводит руками и лишь призывает нарушителей уважать друг друга. А как же штрафы, вызов предпринимателей «на ковер», ночные рейды с Роспотребнадзором с замерами шума, письма в правоохранительные органы, аннулирование договорных отношений на земельные участки и т. д.? У нас есть в городе власть? Или глава администрации способен только на обращение в фейсбуке?» – недоумевает telegram-канал «Честный Saki».
Отметим, что такая проблема существует во всех курортных городах Крыма. Корреспонденты РИА «Новый День» в прошлом году «проинспектировали» Ялту и убедились – закон о тишине не соблюдается. Агентство направило запросы в правительство Крыма, администрацию Ялты и МВД РК запросы с просьбой прокомментировать стьцаию, но ни одно ведомство не ответило.
А с началом туристического сезона ночной шум на крымском побережье возобновился с новой силой: жалобы опять поступают из Мисхора, Алупки, Судака и прочих курортов.
В тексте использованы материалы: Новый день
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