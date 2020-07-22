Крымский ученый считает, что приближающийся к Земле астероид «потенциально опасен»

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Научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Василий Румянцев рассказал, что значит «потенциально опасный» космический объект и чего ждать от очередного приближающегося к Земле астероида.

Ранее Центр исследования околоземных объектов NASA сообщил, что к Земле приближается крупный астероид, являющийся «потенциально опасным». По данным NASA, размер космического тела от 370 до 820 метров. Он пролетит в 4,3 миллионах километрах от Земли со скоростью 25,07 километров в секунду.

«Он «потенциально опасный», поскольку периодически сближается с Землей, и поэтому он внесен в соответствующий каталог. Четыре миллиона километров от Земли – это ну очень далеко. До Луны 400 тысяч километров, то есть он в 10 раз дальше пройдет. По сути, никакой опасности он не несет», - рассказал Румянцев.

Он пояснил, что «потенциально опасные объекты» приближаются к нашей планете достаточно часто.

«Каталог астероидов, сближающихся с Землей, достаточно большой. Там более двух тысяч объектов. Например, сближения с Землей на расстояние до семи миллионов километров происходят почти ежедневно. Случаи, когда астероид заходит внутрь орбиты Луны – очень редкое явление», - заключил специалист.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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