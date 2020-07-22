Крымские приставы взыскали более 100 млн рублей алиментов

Крымские судебные приставы с начала года взыскали свыше 100 миллионов рублей с должников по уплате алиментов.

Об этом сообщила пресс-служба управления ФССП России по Республике Крым.

«За 6 месяцев текущего года судебные приставы-исполнители УФССП России по Республике Крым взыскали 106 миллионов рублей в счет погашения алиментной задолженности», – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе ведомства сообщили, что сотрудниками управления произведено 227 арестов имущества должников, а в отношении 5,6 тыс жителей Крыма вынесены постановления о временном ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации. Кроме того, 1,3 тыс должников по алиментам ограничены в пользовании правом управления транспортными средствами. За неисполнение родителями (и иными законными представителями) обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних составлено 462 админпротокла. Также дознавателями управления возбуждено 214 уголовных дел по статье 157 УК РФ – неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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